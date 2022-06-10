لهذه الأسباب قد تتجاوز أسعار النفط 130 دولاراً للبرميل خلال فترة الصيف 

توقع الرئيس التنفيذي في CMarkits لندن، يوسف الشمري، أن تصل أسعار النفط خلال فترة الصيف إلى 130 دولاراً للبرميل، في حال استمرار نقص الإمدادت وتواصل تراجع المخزونات.

وأشار الشمري في مقابلة مع "العربية" إلى زيادة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل إلى أكثر من 700 ألف برميل، وفقا لبيانات رسمية، موضحا أن تلك الزيادة يقودها الطلب على وقود الطيران مع انتعاش القطاع، إضافة إلى ارتفاع الطلب على المصافي التي وصلت إلى طاقتها القصوى.

مادة اعلانية

وقال إنه حتى لو زادت "أوبك بلس" الإنتاج أكثر من المقرر، فإن التغير في أسعار النفط لن يكون كبيرا، بسبب النقص في طاقة المصافي العالمية.

وأضاف أنه خلال السنوات الـ5 الماضية، فقد العالم نحو 1.2% من طاقة المصافي بشكل عام، موضحا أن ذلك يعود إلى إغلاق عدد من المصافي الأميركية بسبب انتشار "كورونا"، فضلا عن إغلاق عدد من المصافي في أوروبا نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية وتقليل الطلب على الوقود في بعض الدول.

ولفت الشمري إلى أن معدلات التضخم المرتفعة قد تؤثر على أسعار النفط، مع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب.