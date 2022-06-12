توقعات بنمو سوق القهوة 10 أضعاف خلال 5 سنوات

أكد علي الإبراهيم، المؤسس والمدير التنفيذي لتطبيق COFE، وهو عبارة عن سوق إلكترونية للقهوة، أن سوق القهوة العالمية التي يبلغ حجمها اليوم 150 مليار دولار، ستنمو بعشر مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، على الرغم من مشكلة الجفاف وتقطع سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار البن مؤخراً.

وقال في مقابلة مع "العربية"، إنه منذ بداية العام 2019، شهدت السوق صفقات كبرى، منها صفقة ستاربكس ونستله التي تتخطى 7 مليارات دولار، وصفقة كوكا كولا وكوستا التي تفوق 5 مليارات دولار، إلى جانب صفقة استحواذ JAB Holding، أكبر تاجر للقهوة في العالم، على Panera بأكثر من 7 مليارات دولار.

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وبخصوص السوق السعودية، أشار إلى أن المملكة تعد من الدول الأعلى استهلاكاً للقهوة، ومن المتوقع أن يصل الاستهلاك إلى 28 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن السوق المحلية تنمو بشكل كبير.

وقال إن السوق السعودية تنتج حوالي 300 طن من القهوة حالياً، مشيراً إلى إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للشركة السعودية للقهوة التي تسعى لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال في قطاع القهوة في المملكة، بهدف رفع الإنتاج إلى 2500 طن.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن القطاع يوفر فرصة لأن هوامش الربحية فيه عالية، فحتى مع ارتفاع أسعار البن حيث زاد نوع الأرابيكا بحوالي 80%، إلا أن ارتفاع الأسعار في المقاهي كان طفيفاً.