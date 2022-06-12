وزير المالية المصري للعربية: التوقيت غير مناسب لطرح سندات دولية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، على وجود تنسيق كامل بين الوزارة والبنك المركزي لاختيار الوقت الأفضل لإصدار سندات أو صكوك في السوق الدولية، مشيرا إلى أن الوقت الحالي غير ملائم.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، أن ظروف الأسواق الحالية غير مواتية لإصدار سندات بالنسبة للسيولة والتكلفة في ظل حالة عدم يقين شديدة للمستثمرين.

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وأشار الوزير إلى أن الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي يعد عاملا مساعدا لتسهيل إصدار السندات ولكن ظروف الأسواق تكون حاكمة.

وبين أن مصر أصدرت سندات دولية في شهر سبتمبر 2021 عندما كانت ظروف الأسواق جيدة.

وحول تحديث برنامج الطروحات الحكومية المرتقبة، قال معيط، إن هناك تعاونا بين جميع الجهات لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يخص هذا الملف، مشيرا إلى تنسيق اللجنة المشرفة على الطروحات مع الصندوق السيادي المصري.

وكشف أن هناك بعض الشركات جاهزة للطرح، مضيفا أن خطة الدولة تتضمن طرح 10 شركات، وجار الاتفاق على الوقت المناسب لإجراء الطرح.