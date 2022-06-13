عقود التأمين على الديون التركية تقفز لأعلى مستوى في 19 عاماً

ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون التركية أجل 5 سنوات، متجهة إلى أعلى مستوى منذ ما يقرب من عقدين.

وصعدت عقود CDS أو ما تعرف بـ "Credit Default Swap" إلى 841 نقطة أساس يوم الاثنين، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تعميق تدهور الليرة واعتماد الحكومة على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها.

مادة اعلانية

وقد أدى الارتفاع في عقود مقايضات التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وصولاً إلى أعلى مستوى حتى عام 2003، وهو العام الذي أصبح فيه رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا.

وتحت ضغط CDS المتزايد، ارتفع العائد على سندات الدولة الدولارية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6% يوم الاثنين، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وللحد من نمو الائتمان ودعم الليرة، سيضاعف البنك المركزي معدل متطلبات الاحتياطي للقروض النقدية التجارية المقومة بالليرة إلى 20%، بينما قصّر المنظم المصرفي فترات سداد الديون للمستهلكين.

وفقدت الليرة 23% هذا العام وهي الأسوأ أداء بين أقرانها في الأسواق الناشئة.