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مسؤول في المركزي الأوروبي يدعو لرفع الفائدة 50 نقطة أساس

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مقر المركزي الأوروبي
مقر المركزي الأوروبي
اقتصاد أوروبا

مسؤول في المركزي الأوروبي يدعو لرفع الفائدة 50 نقطة أساس

التصرف بشكل وقائي أفضل من التردد والأسف

دبي - العربية.نت

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أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، على الحاجة لرفع أسعار الفائدة بنصف نقطة في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن هذا له ما يبرره.

وقال كازيمير، رئيس البنك المركزي السلوفاكي، في بيان اليوم الاثنين: "أستطيع أن أرى بوضوح الحاجة إلى تسريع الوتيرة وتقديم زيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية". وأضاف "البيانات الواردة تؤكد لي أنه لا يوجد سبب للتردد".

وتابع كازيمير: "من المنطقي التصرف بشكل وقائي الآن أكثر من أن نشعر بالأسف بعد ذلك إذا كنا مترددين"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كما أشار إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو، والتي باتت أعلى بكثير من المعدلات المستهدفة، مؤكداً أن معدلات زيادة الأسعار ستظل مرتفعة لبعض الوقت في المستقبل.

ويرى أن تكاليف الطاقة المرتفعة تدفع التضخم، لكن الغذاء والسلع والخدمات الأخرى تساهم أيضاً بجزء من المؤشر.

وأضاف أن النمو الاقتصادي سيكون ضعيفاً لعدة أرباع داخل الكتلة. قد يكون هناك انخفاض في بعض دول منطقة اليورو.

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