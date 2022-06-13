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"بنك التنمية" للعربية: منحنا 70 مليون ريال لأكثر من 60 علامة تجارية في السعودية

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خاص

"بنك التنمية" للعربية: منحنا 70 مليون ريال لأكثر من 60 علامة تجارية في السعودية

15 مليار دولار حجم قطاع الامتياز التجاري في السعودية

دبي - العربية.نت

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أكد مدير برنامج الامتياز التجاري في بنك التنمية الاجتماعية السعودي سيف الفرهود، على منح تمويل بأكثر من 70 مليون ريال لأكثر من 60 علامة تجارية في قطاع الامتياز التجاري في السعودية.

وأضاف الفرهود في مقابلة مع "العربية"، على هامش معرض الاستثمار والامتياز التجاري الدولي في نسخته السادسة والمقام في الرياض، أن حجم قطاع الامتياز التجاري في السعودية يبلغ 15 مليار دولار.

وذكر الفرهود أن البنك فتح مسارا خاصا للامتياز التجاري لعدد من المشاريع، مضيفا: "الآن هذه المشاريع كلها واعدة.. وتوفر وظائف للسعوديين".

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وأوضح أن هذه السوق واعدة وتتميز بنسب ربحية عالية وقلة المخاطر، لذا نعمل على تحفيز الشباب من خلال حضور ورش تعريفية تجاوزت أكثر من 100 ورشة ضمت 10 آلاف مواطن للتعريف بالامتياز التجاري.

وكشف الفرهود أن نسبة النجاح في الامتياز التجاري عالميا تبلغ أكثر من 85%.

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