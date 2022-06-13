"جوراسيك وورلد" يتصدر شباك التذاكر الأميركية.. هذا ما جمعه في أقل من أسبوعين

صعد فيلم "Jurassic World: Dominion" إلى صدارة شباك التذاكر الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققاً أكثر من 143 مليون دولار من مبيعات التذاكر خلال ظهوره الأول.

وعلى الصعيد الدولي، حقق الفيلم حوالي 245.8 مليون دولار منذ افتتاحه في وقت سابق من هذا الشهر، مما رفع رصيده العالمي إلى ما يقل قليلاً عن 390 مليون دولار.

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حضر حوالي 10.8 مليون من رواد السينما لمشاهدة فيلم "Dominion" محلياً، وهو ما يمثل حوالي 66% من إجمالي جمهور السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لبيانات من EntTelligence.

فيما مثّل فيلم Top Gun: Maverick، الذي جنى 50 مليون دولار أخرى من مبيعات التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع الثالثة في الولايات المتحدة وكندا، 26% من جمهور السينما المحلي، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

واستمر فيلم Maverick في جذب الجماهير على الرغم من أنه شهد انخفاضاً بنسبة 44% فقط في مبيعات التذاكر بين عطلة نهاية الأسبوع الثانية والثالثة.

وهذه هي عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي التي حافظت فيها السلسلة التي يقدمها الممثل الأميركي توم كروز بقوة في شباك التذاكر.

وبين أسبوع الافتتاح والأسبوع الثاني، شهد الفيلم انخفاضاً بنسبة 32% فقط في مبيعات التذاكر. عادة، ما تشهد الأفلام انخفاضاً يتراوح بين 50% و70% بين عطلة نهاية الأسبوع الأولى والثانية.

من جانبه، قال كبير محللي وسائل الإعلام في كومسكور، بول ديغارابديان، إن فيلم "توب غان: مافريك لا يزال يطير عالياً حتى في مواجهة المنافسة الشديدة من "جوراسيك وورلد: دومينيون. بالنسبة لدور السينما، هذا هو سيناريو الأحلام بوجود فيلمين رائعين على شاشاتهم في وقت واحد لإثارة الجمهور".