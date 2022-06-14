"كابيتال للاستثمارات": لهذه الأسباب قد يرفع الفيدرالي الأميركي الفائدة 75 نقطة أساس

توقع رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه غدا الأربعاء، في ظل أرقام التضخم المرتفعة التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي.

وأرجع جمعة في مقابلة مع "العربية"، ذلك إلى أسباب عدة منها، أن الفيدرالي يريد إشعار السوق بأنه ليس متأخرا في معالجة التضخم، كما أن تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول، الشهر الماضي تؤكد عزمه على خفض التضخم، حيث قال إنه سيدعم زيادة أسعار الفائدة حتى تبدأ الأسعار في التراجع نحو مستوى صحي.

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وقال جمعة إنه من الواضح أن سوق السندات يريد اتخاذ الفيدرالي قرارا برفع أسعار الفائدة بـ75 نقطة أساس، لأن منحنى العوائد أصبح مسعرا ذلك.

وأضاف أن مؤشرات عوائد السندات المرتبطة بالتضخم، لم تصل إلى قمة جديدة، بل على العكس آخذة اتجاها هابطا، مبينا أن هذا يعني أنه في مكان ما بسوق السندات يوجد شخص يقرأ بإيجابية إجراءات الفيدرالي الأميركي، بأنه في المستقبل القريب ستأتي تلك الإجراءات والسياسة ثمارها، خصوصا وأن ارتفاع التضخم جاء بسبب زيادة أسعار البنزين والأغذية والإيجارات.

وعن تأثير تشديد السياسة النقدية على السوق السعودية، أكد جمعة أن الاقتصاد السعودي متين بدعم من عوائد النفط، لافتا إلى أن رفع الفوائد المتتالي عالميا، يؤدي إلى ارتفاع أسعار "السايبور" في السعودية إلى مستوى قياسي.

وأوضح أنه عند مقارنة العائد على السهم مع العائد على "السايبور" نجد الهامش يقل، وهذا يعني أن السايبور العالي يضع سقفا على التقييمات في السعودية وفي مكان آخر.