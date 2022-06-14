سعر الدولار في مصر عند هذا المستوى.. وهدوء حذر بسوق الصرف

فيما تسيطر حالة من الهدوء الحذر على سوق الصرف في مصر، فقد استقر متوسط سعر صرف الدولار بين مستويات 18.70 و 18.65 جنيهاً للشراء، و 18.75 جنيهاً للبيع.

وكان أعلى سعر صرف للورقة الأميركية في 4 بنوك بقيادة مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي عند مستوى 18.70 جنيهاً للشراء، و18.75 جنيهاً للبيع. وفي 4 بنوك بقيادة الإسكندرية والبركة – مصر، سجل الدولار مستوى 18.69 جنيهاً للشراء، و 18.75 جنيهاً للبيع.

مادة اعلانية

وفيما كان أقل سعر لصرف الدولار في 10 بنوك بقيادة المشرق وقناة السويس عند مستوى 18.65 جنيهاً للشراء، و 18.75 جنيهاً للبيع، فقد بلغ سعر صرف الورقة الأميركية لدى البنك المركزي المصري مستوى 18.66 جنيهاً للشراء، و 18.77 جنيهاً للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.52 جنيهاً للشراء، و19.61 جنيهاً للبيع.وهبط متوسط سعر اليورو في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى مستوى 19.45 جنيهاً للشراء، و19.70 جنيهاً للبيع.

وبالنسبة لسعر الجنيه الإسترليني، فقد تراجع وفق تداولات البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.73 جنيهاً للشراء، و22.83 جنيهاً للبيع.

عربياً، استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، عند مستوى 4.97 جنيهاً للشراء، و4.99 جنيهاً للبيع. فيما زاد متوسط سعر الدرهم الإماراتي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 5.08 جنيهاً للشراء، و5.10 جنيهاً للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي بحسب تعاملات البنك المركزي المصري، نحو 60.77 جنيهاً للشراء، و61.11 جنيهاً للبيع.

وكان البنك المركزي المصري قد خفض قيمة الجنيه خلال اجتماع استثنائي عقده منتصف مارس الماضي. كما تشير البيانات الرسمية، إلى تراجع صافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي المصري بنحو ملياري دولار، بعد أن سجل نحو 35.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقارنة بـ37.1 مليار دولار في الشهر السابق له أبريل.

وأرجع "المركزي المصري"، تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، في بيان رسمي، إلى سداد القاهرة حزمة من الديون بلغت نحو ملياري دولار خلال مايو الماضي. موضحاً أن الديون التي جرى سدادها من رصيد الاحتياطي النقدي توزعت بين سداد أصل مديونية لسندات دولية مقومة باليورو، علاوة على الفوائد، إلى جانب سداد جزء من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سداد بعض الديون الخارجية.