التاريخ يرجح رفع الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة.. كيف ذلك؟

قال الشريك المؤسس لأكاديمية تريدر الأميركية، عمرو عبده، إن التوقعات تشير بقوة إلى رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، والسوابق التاريخية تؤيد هذا الرفع.

وأضاف عبده في مقابلة مع "العربية"، أنه "عند النظر إلى تاريخ الفيدرالي نجد عند وجود توقعات برفع أو خفض بنسبة 70%.. فلا يخيب الفيدرالي هذه التوقعات".

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وأشار إلى أن الفيدرالي لا يريد أن يفاجئ الأسواق، أو يعطل إحدى أهم الأدوات في رسم توقعات السوق عند رفع أو خفض الفائدة.

وذكر أن التوقعات حتى أمس تشير بنسبة 95% إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس.

وقال عبده، إن الدولار الأميركي عند أعلى مستوياته منذ 2002، متوقعا استمرار الدولار في كونه العملة الأقوى في الوقت الحالي، بفضل تماسك الاقتصاد الأميركي.