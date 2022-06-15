كوين مينا للعربية: بيتكوين تتحرك في موجة كل 4 سنوات

قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، إنه مع وجود شخصيات بارزة مثل بيل غيتس تعارض العملات الرقمية فإن هناك شخصيات أخرى تؤيدها مثل إيلون ماسك رئيس تسلا وتيم كوك رئيس أبل.

وأضاف طلال الطباع، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إن عملة بيتكوين تتحرك في موجة كل 4 سنوات، والسعر الذي وصلته حالياً عند 20 ألف دولار هو القمة الماضية في 2017.

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وأوضح الطباع أن الموجة السابقة في 2017 و2018 كان أعلى سعر عند 19.5 ألف دولار، وهبط بعدها إلى 3 آلاف دولار، فيما كان قد وصل السعر في الموجة السابقة إلى 66 ألف دولار.

وقال طلال الطباع شريك مؤسس في كوين مينا، إننا في مرحلة اكتشاف السعر الأصلي والمناسب للعملات الرقمية، مثلما حدث مع كل ما هو مرتبط بالتكنولوجيا في بدايتها.

وأضاف طلال الطباع، أن أكبر سبب في هبوط العملات الرقمية هو ارتفاع نسبة الفائدة المزمع من جانب البنك الفيدرالي الأميركي اليوم، وقد يرفعها بنسبة 0.5% أو 0.75% ويؤدي ذلك إلى أن الأصول مرتفعة المخاطر تباع أولاً من جانب المستثمرين، في ظل مع وجود سيولة لدى المستثمرين بالعملات الرقمية.

وأوضح أنه لا أحد يستطيع تحديد قاع العملات الرقمية حالياً، لأنها دائما ما تفاجئنا بالصعود أو الهبوط، والمستثمر طويل الأجل بنحو 10 سنوات قادمة لا يتأثر بالتذبذبات على المدى القصير.

وأشار إلى الاختلاف الكبير في طبيعة المستثمرين بين 2017 والموجة الحالية والتزايد في عدد المتعاملين بالعملات الرقمية.

وأكد على أهمية تعامل المستثمر في العملات الرقمية مع منصة مرخصة من جهات رقابية ويكون لها سمعة قوية، لأن هذه الجهات تضع متطلبات لحماية الشركات من الدخول في أدوات عالية المخاطر، والمنصات المتعثرة مؤخرا هي الشركات التي لديها اقتراض، والمركزي البحريني منع الاقتراض على منصات العملات الرقمية، وتسمح لها بممارسة البيع والشراء فقط.