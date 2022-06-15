ملياردير شهير يتبرع بـ4 مليارات دولار من ثروته لـ6 مؤسسات خيرية

منح الملياردير الشهير، وارن بافيت، أسهما في شركة بيركشاير هاثاواي تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات دولار لمؤسسات خيرية، بما فيها مؤسسة بيل وميليندا غيتس، كجزء من الخطة السنوية التي بدأها منذ أكثر من عقد من الزمان.

وتم التبرع بأكثر من 14 مليون سهم من أسهم "بيركشاير" من الفئة (ب)، لخمس مؤسسات خيرية، بما في ذلك تلك التي يديرها ابناءه، وفقاً لبيان نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ويمتلك بافيت حالياً من التكتل الذي بناه من 229.016 سهماً من الفئة (أ) و276 سهماً من الفئة (ب).

وأسس بافيت (91 عاماً)، أحد أكبر الثروات في العالم من شركته في أوماها.

وتعهد بالتبرع بجميع أسهم "بيركشاير"، التي يمتلكها للعديد من المؤسسات الخيرية بعد وفاته، وهي خطة أوضحها في خطاب 2019 السنوي للمساهمين.

وسيؤدي التبرع الأخير، إلى تقليل ثروة بافيت إلى 96.3 مليار دولار، وهو ما يكفي لخفض ترتيبه مركزاً واحداً ضمن مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

يذكر أنه قبل التبرع الأخير كان عرّاب أوماها، يحتل المرتبة الخامسة، خلف صديقه وشريكه الخيري بيل غيتس، فيما ستنخفض ثروته إلى أقل من 100 مليار دولار لأول مرة منذ سبتمبر.

وتأتي مساهمة بافيت في مؤسسة غيتس بعد عام تقريباً من استقالته من دور الوصي في تلك المنظمة.

يشار إلى أن المؤسسات الخيرية الخمس التي حصلت على تبرعاته، هي شيروود، ومؤسسة هوارد جي بافيت ومؤسسة نوفو، إضافة إلى المؤسسة الخيرية التي سميت على اسم زوجته الراحلة، مؤسسة سوزان طومسون بافيت.