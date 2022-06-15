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"شعاع" للعربية: نركز على الاستثمار في العقارات والطاقة للتحوط ضد التضخم

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خاص

"شعاع" للعربية: نركز على الاستثمار في العقارات والطاقة للتحوط ضد التضخم

جاسم صديقي: أزمة التضخم العالمي قد تستمر 5 سنوات

دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب لمجموعة شعاع كابيتال جاسم الصديقي، إن حجم ملكيته في "شعاع" تبلغ 29.9%، مضيفا "أعتزم الاحتفاظ بهذه الحصة في المستقبل".

وأوضح الصديقي في مقابلة مع "العربية"، أنه تم دمج شعاع كابيتال مع مجموعة أبوظبي المالية في عام 2019، مشيرا إلى تحوله من رئاسة الشركة إلى عضوية مجلس الإدارة.

وأضاف أن صفقة الاستحواذ على شركة أليانز للخدمات البحرية واللوجستية تمت عبر صندوق استثماري أطلقته "شعاع" في عام 2020.

"شعاع" تستكمل الاستحواذ على "أليانز" بتسهيلات قدرها 160 مليون دولار شركات سوق دبي "شعاع" تستكمل الاستحواذ على "أليانز" بتسهيلات قدرها 160 مليون دولار

وذكر أن هذا الصندوق مخصص للاستحواذ على شركات في خدمات الطاقة، مضيفا: "بدأنا بالاستحواذ على شركة ستانفورد مارين أواخر 2020، بالإضافة إلى الاستحواذ على أليايز بداية هذا العام وأكملنا الصفقة الأسبوع الماضي".

وأوضح صديقي أن الكيان الموحد لستانفورد مارين وأليانز سينتج عنه كيان بقيمة تفوق 100 مليون دولار، كما أن هذا الكيان سيكون رابع أكبر أسطول لخدمات النفط والغاز البحري في العالم، والأكبر في منطقة الخليج العربي.

وتابع صديقي: "منذ بضع سنوات استثمرنا في مجال الطاقة لأنه تحوط مهم للتضخم القادم في المستقبل".

ويرى صديقي، أن العالم لم يصل بعد إلى ذروة التضخم، مضيفا: "قد نكون في بداية ارتفاعات التضخم والمستقبل ليس بالإيجابي بالنسبة للتضخم وسط توقعات بزيادة أعلى مع مرور الوقت".

وأفاد صديقي بأن العالم منذ 12 عاما الماضية يعيش في سوق أسعار الفائدة المنخفضة، لذا الحلول الاقتصادية لن تجدي في غضون عام أو عامين، متوقعا استمرار ارتفاعات التضخم لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات".

وبين أن الشركة تركز على الاستثمار في القطاعين العقاري والطاقة، لأن هذه المجالات تستفيد من ارتفاع أسعار السلع والتضخم في العالم.

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