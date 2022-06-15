"شلهوب" للعربية: ارتفاع مبيعات المجموعة 20% في الربع الأول من 2022
قال إن إقبال الخليجيين على السفر بالصيف قد يؤثر على مبيعات السلع الفاخرة
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب، باتريك شلهوب، في مقابلة مع قناة "العربية"، ارتفاع مبيعات المجموعة للسلع الفاخرة 20% في الربع الأول من العام، موضحاً أن أكبر زيادة جاءت من دبي مدفوعة بالعدد الكبير لزوار EXPO.
وتوقع شلهوب أن تتراجع مبيعات السلع الفاخرة في الصيف وسط الإقبال القوي على السفر بعد الموسمين السابقين.
ولفت إلى تسجيل أكبر زيادة بالمبيعات في دبي بسبب زوار معرض إكسبو.
وأشار شلهوب إلى انتعاش التسوق مطلع العام مع انخفاض زيارات الخليجيين إلى الخارج.
وقال "المبيعات في شهر رمضان كانت جيدة ومن إكسبو، حيث زاد عدد الزوار وعادت الأرقام لما كانت عليه في 2019".
وأوضح أنه توجد مخاوف من أداء المبيعات خلال الـ4 شهور القادمة مع انتعاش السفر ما يعزز عمليات الشراء في الخارج، ولن تكون زيادة المبيعات في الـ4 شهور القادمة كما كانت في الربع الأول من 2022.
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