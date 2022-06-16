تدمير مجمع حبوب ضخم لتصدير المحاصيل الأوكرانية

أكدت صور الأقمار الصناعية مدى الأضرار التي لحقت بأحد أكبر مجمعات السلع الزراعية في أوكرانيا في وقت سابق من هذا الشهر.

تم افتتاح مجمع نيكا تيرا في عام 2011 قبل أن يصبح "غير صالح للاستخدام" بعد القصف الروسي في ميناء ميكولايف في 4 يونيو، وفقاً لبيان على موقع شركة غروب دي إف المالكة. ويقع المجمع جنوب ميكولايف عند مصب نهر بيفديني بوه، وتضم مجمع حبوب وقسماً للأسمدة ومرافق للتعامل مع الشحنات السائبة الأخرى.

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وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة Planet Labs PBC أضراراً جسيمة للهيكل، وهو ما أكدته الشركة مسبقاً على موقعها على الإنترنت في 7 يونيو، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتعاملت نيكا تيرا مع أكثر من 7.6 مليون طن من البضائع في عام 2021، و7.4 مليون طن في عام 2020. ومن إجمالي مزيج البضائع، كان أكثر من 60% من البذور الزيتية والحبوب، بينما كانت 30% من البضائع السائبة والأسمدة حوالي 5%.

ويعد ميكولايف وأوديسا هما الميناءان الكبيران الوحيدان للتصدير في أعماق البحار الخاضعين للسيطرة الأوكرانية بعد الاستيلاء على ماريوبول. ويتم تداول ما يصل إلى 35% من الحبوب الأوكرانية بواسطة هذين الميناءين، وفقاً لتقديرات UkrAgroConsult.