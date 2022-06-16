بعد قرار الفيدرالي.. التشاؤم السمة الغالبة لتوقعات وول ستريت

توقع الاقتصاديون في بنك الاستثمار ويلز فارغو، انزلاق الولايات المتحدة إلى ركود في عام 2023 بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1994 في محاولة لكبح جماح التضخم.

وأدت خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تحول في وجهات النظر في وول ستريت حول توقعات النمو في الولايات المتحدة، حيث قال المحللون في جميع المجالات إن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.

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يأتي ذلك، فيما رفع البنك المركزي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس - أكثر بكثير من الزيادة التقليدية البالغة 25 نقطة أساس - لنقل نطاق معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.5% إلى 1.75%.

وقال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، في ظل الوضع الحالي، إنهم يتصورون رفع أسعار الفائدة إلى حوالي 3.8% في عام 2023.

فيما يرى ويلز فارغو أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، والتي سترفع تكاليف الاقتراض عبر الاقتصاد، من المرجح أن تؤدي إلى "ركود معتدل" في منتصف عام 2023.

واعتقد كبير الاقتصاديين بالبنك جاي بريسون سابقاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه ترويض التضخم دون إبطاء النمو بشكل كبير.

وكتب في مذكرة للعملاء: "من وجهة نظرنا، سيكون الركود معادلاً إلى حد ما من حيث الحجم والمدة للانكماش للفترة بين عامي 1990-1991. استمر هذا الركود لمدة ربعين مع انخفاض من نمو الناتج المحلي الإجمالي من الذروة إلى القاع بمقدار 1.4 نقطة".

ولم يكن ويلز فارغو الوحيد الذي أصبح أكثر تشاؤماً بشأن الاقتصاد الأميركي يوم الأربعاء.

من جانبها، قالت كبيرة الاستراتيجيين في شركة برينسيبال غلوبال إنفستورز، سيما شاه، إن التوقعات الاقتصادية المحدثة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن الركود قد يكون في الطريق، حتى لو قال الرئيس جيروم باول للصحافيين إن مثل هذا المصير لا يزال من الممكن تجنبه.

وأضافت: "تخلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن سيناريو "التضخم النظيف"، واعترف بدلاً من ذلك بأن البطالة من المرجح أن ترتفع إذا كان لديهم أي أمل في خفض التضخم.

"وعلى الرغم من أن الركود ليس صريحاً في توقعاتهم، فإن الزيادة بنسبة 0.5% في معدل البطالة بحلول نهاية عام 2024 تشير بالتأكيد إلى الركود".

وأظهر تقرير الفيدرالي، والذي يرسم وجهات نظر المسؤولين حول توجهات أسعار الفائدة، أن تكاليف الاقتراض من المرجح أن تنخفض إلى حوالي 3.4% في عام 2024. وهذا يشير إلى أن صانعي السياسة يتوقعون أن يضطروا إلى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى مع تباطؤ الاقتصاد.

وقال كبير الاقتصاديين الدوليين في بنك ING الهولندي، جيمس نايتلي: "التحرك بقوة أكبر وأسرع له تكلفة اقتصادية". "ارتفاع مخاطر الركود يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة ستكون على جدول أعمال صيف 2023".