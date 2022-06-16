هل يستطيع الفيدرالي الاستمرار برفع الفائدة بوتيرة سريعة دون الدخول في مرحلة ركود؟
ياسر الرواشدة: الدولار لايزال سيد الموقف حالياً
قال رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، ياسر الرواشدة، إن البنك المركزي الأميركي ألمح من خلال الأرقام الاقتصادية التي توقعها في اجتماعه أمس الأربعاء، إلى احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود.
وتوقع الرواشدة في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي المقبل بـ75 نقطة أساس أو حتى أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن احتمال زيادة الفائدة 50 نقطة أساس، ستكون ضعيفة نوعا ما، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، إضافة إلى زيادة أسعار الغذاء عالميا.
كما توقع، استمرار الطلب على الدولار وزيادة مكاسبه في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن العملة الأميركية لاتزال سيدة الموقف حاليا.
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