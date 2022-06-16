وزير البترول المصري للعربية: نستورد 700 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي

قال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن كميات الغاز المستوردة حالياً من إسرائيل تتراوح بين 600 - 700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن تلك الكميات المستوردة تنخفض في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الحرارة وزيادة الاستهلاك في إسرائيل، وبالتالي تنخفض الكميات إلى النصف.

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وأوضح أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ عام 2018، وتلك الكميات المستوردة من إسرائيل يتم تصديرها بالكامل.

وبشأن الكميات المزمع تصديرها إلى أوروبا بموجب الاتفاق مع إسرائيل، قال طارق الملا، إن الكميات لم تحدد بعد ومذكرة التفاهم الموقعة إطارية، وتستهدف تشجيع الشركات للعمل في تنمية الحقول وزيادة الإنتاج وحساب استثماراتها ودراستها، ولا يمكن توقع الكميات إلا بعد تحقيق كل ذلك.

وأوضح وزير البترول المصري أن بلاده لديها حالياً فائض في طاقات التسييل ومحطات الإسالة تستوعب كميات الغاز المنتجة، ولا تدرس إنشاء محطات مستقبلية للإسالة إلا بعد مليء المحطات الحالية، وذلك يحتاج اكتشاف حقول جديدة.

وأوضح أن الاتفاقيات الموقعة بشأن مد خطوط غاز هي اتفاقيات مبدئية، لكن الاتفاقية المؤكدة هي بين مصر وقبرص وخاصة بحقل أفروديت ويتوقع إنشاء الخط بعد تنمية حقل أفروديت وبالتالي وصول الخط إلى مصر.

وعن نقل الغاز المصري إلى لبنان، قال وزير البترول المصري، إنه تم توقيع كل الاتفاقيات التجارية والفنية مع لبنان وننتظر الموافقات السياسية من باقي الأطراف لإرسال الغاز.

كان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري وكاترين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية وكادري سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي بحضور أورسولا فون ديرلاين رئيس المفوضية الأوروبية قد وقعوا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعى بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.