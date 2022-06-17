لماذا تراجع عجز الميزان التجاري في مصر 39% خلال مارس؟

كشفت بيانات رسمية حديثة، تراجع عجز الميزان التجاري في مصر ليسجل 2.26 مليار دولار، مقابل نحو 3.74 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق بنسبة تراجع بلغت 39.7%.

ووفق النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مارس الماضي والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية بنسبة 44.1% مسجلة نحو 5.48 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، مقابل نحو 3.81 مليار دولار للشهر ذاته من العام السابق.

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وأرجع جهاز الإحصاء المصري هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها منتجات البترول بنسبة 128.6%، والبترول الخام بنسبة 74.%، والأسمدة بنسبة 90.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 47%.

لكن في المقابل انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس الماضي، مقابل مثيلتها للشهر نفسه من العام السابق وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.4%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 50.5%، ومنتجات ألبان بنسبة 5.8%، والبرتقال الطازج بنسبة 21.4%.

على صعيد الواردات، كشفت البيانات ارتفاعها بنسبة 2.6%، حيث بلغت 7.74 مليار دولار في مارس الماضي، مقابل نحو 7.55 مليار دولار للشهر ذاته من العام السابق.

وعزى جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة واردات بعض السلع، أهمها مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 144.9%، والبترول الخام بنسبة 174%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.9%، والذرة بنسبة 7.2%.

وفي المقابل، انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها القمح بنسبة 1.9%، ومواد كيماوية عضوية وغـير عضوية بنسبة 32%، وسيارات ركوب بنسبة 44.7%، وزيوت مكرره بنسبة 7.3%.