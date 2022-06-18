بيل غيتس: الأذكياء يجب ألا يعملوا في "وول ستريت".. هذه الشركات بحاجة إليهم

دعا رجل الأعمال الأميركي الشهير، وأحد أغنى الأغنياء في العالم، بيل غيتس إلى الربط بين مستوى ذكاء الأشخاص وبين الشركات التي يعملون بها، وقال إن "الأشخاص ذوي معدلات الذكاء المرتفعة يجب أن لا يتدفقوا على وول ستريت للعمل هناك".

ويقول بيل غيتس إن "الأشخاص الذين لديهم معدل ذكاء مرتفع يجب أن يعملوا في شركات صديقة للمناخ"، بحسب ما نقل تقرير نشرته شبكة "سي أن بي سي" الأميركية واطلعت عليه "العربية نت".

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وكشف غيتس خلال مؤتمر "تيك كرانش" كيف حاول صندوقه الذي يركز على المناخ والذي يحمل الاسم (Breakthrough Energy) جذب أنواع الموظفين ذوي معدل الذكاء المرتفع الذين كانوا يسعون للحصول على وظائف مربحة في مجالات مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية.

ولدى شركة "بريك ثرو إنيرغي" العديد من المستثمرين والمليارديرات، بما في ذلك جيف بيزوس، وراي داليو وغيرهم، لكن غيتس قال إن نجاح الصندوق يعتمد إلى حد كبير على الشباب الذين لديهم أفكار قوية ومعدلات ذكاء عالية و"يريدون العمل على شيء لا يؤدي فقط إلى زيادة دخلهم".

وقال غيتس: "العمل في بريك ثرو إنيرجي يأخذ في جزء منه معدل الذكاء، حيث يريد أفضل معدل ذكاء في العالم"، وأضاف: "هذا يرسل إشارة إلى الأشخاص في وقت مبكر من حياتهم العلمية والهندسية الصعبة بأن هناك مشاكل متعلقة بالمناخ ونحتاج منك للمشاركة".

وأشار غيتس إلى أن الرواتب المرتفعة في "وول ستريت" هي عامل جذب واضح للعديد من الموظفين الشباب المحتملين، لكنه قال إن هذه الوظائف "أقل احتراماً قليلاً مما كانت عليه من قبل".

وقال أستاذ علم النفس في جامعة بنسلفانيا ماثيو كيلينجسورث، إن هناك علاقة بين الرواتب المرتفعة ومشاعر الإنجاز الشخصي، ولكن فقط للأشخاص الذين أعطوا الأولوية للمال فوق أهداف الحياة الأخرى.