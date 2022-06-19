اقتصادية قناة السويس للعربية: تخصيص أرض لـ"موانئ دبي" لإنشاء منطقة لوجستية مطلع 2023

قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يحيي زكي، إن هناك تواصلا بخصوص منطقة لوجستية ترغب موانئ دبي العالمية في العمل بها.

وأضاف زكي في مقابلة مع "العربية"، أنه سيتم تخصيص أرض على "نحو سريع" لموانئ دبي، ثم سيلحق ذلك العمل على المنطقة الصناعية التي تم التفاوض عليها سابقا.

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وتابع: "الأفضلية حاليا تتمثل في البدء بمنطقة لوجستية لموانئ دبي، ثم تتحول المناقشات بعد ذلك إلى منطقة صناعية على أن يتم بدء التعامل في هذا الاتفاق بداية العام القادم".

في سياق آخر، أضاف زكي أنه تم إطلاق الاستراتيجية الخاصة بصناعة السيارات في منطقة شرق بورسعيد الأسبوع الماضي، والتي تتضمن إنشاء أول مجمع على مساحة تتجاوز 400 ألف متر.

وأوضح أن مصر تستهدف إنشاء مركز رئيسي للصناعات المجمعة للسيارات مثل أفران الدهان والصاج، بالإضافة إلى تواجد مجموعة من الشركات لتكون جزءا من المنظومة الكاملة لصناعة هذه السيارات.

وذكر زكي أن الاتفاقية الأولى ستكون مع 3 شركات بحيث يتراوح حجم الإنتاج لكل شركة من 50 إلى 75 ألف سيارة في العام، وبالتالي يبلغ إنتاج السيارات عند الانطلاق أكثر من 150 ألف سيارة سنويا.

وبين زكي أن استراتيجية إنتاج السيارات في مصر تركز على 4 محاور رئيسية وتشمل الكم الذي تنتجه هذه الشركات، وحجم الاستثمارات الذي سيتم ضخه، وحجم التصدير، وإنتاج السيارات الكهربائية.

وبالنسبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، قال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم توقيع 7 مذكرات تفاهم لتنشيط هذا القطاع، مضيفا: "نتوقع إبرام مذكرتين أو 3 مذكرات تفاهم إضافية".

وأشار إلى أن الغرض من توقيع هذه الاتفاقيات يتمثل في إتاحة الفرصة لكافة الشركات التي ترغب في التعامل في هذا النشاط للقيام بالدراسات الهندسية والاقتصادية والقانونية التي تؤهلها لاتخاذ قرار استراتيجي للاستثمار والمضي قدما في هذه المشروعات.

وتوقع أن يتم إبرام العقود الملزمة مع الشركات في مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في مصر، في حين يمكن توقيع الاتفاقيات مع الشركات -التي قد تحتاج وقتا أكبر لدراسة المشروع – مع بداية العام المقبل.

ورجح أن تبرم مصر اتفاقين أو 3 اتفاقات ملزمة خلال أكتوبر المقبل مع الشركات المهتمة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر.