تسلا تخسر أكثر من نصف مليار دولار بسبب بيتكوين.. ليست أكبر الخاسرين

مع ارتفاع عملة بيتكوين إلى آفاق جديدة على مدار العامين الماضيين، بدأت الشركات بقيادة المتحمسين للأصول الرقمية في إضافة العملة المشفرة شديدة التقلب إلى ميزانياتها العمومية.

وكان هناك الكثير من المنطق وراء استثمار شركات مثل MicroStrategy وتسلا وBlock في بيتكوين، وهو الحماية من خطر التضخم، حيث توقع البعض أن تريليونات الدولارات من التيسير الكمي المرتبط بوباء كورونا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار كل شيء تقريباً.

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وعلى الرغم من استيعاب هذه الشركات أثر التيسير الكمي وضخ تريليونات الدولارات في الاقتصادات الكبرى وحتى الأسواق الناشئة، على معدلات التضخم، إلا أنهم أخطأوا في اعتقادهم أن بيتكوين، ستعمل كوسيلة تحوط قوية.

انخفضت العملة المشفرة بأكثر من 70% تقريباً عن أعلى مستوى لها وسط ارتفاع التضخم، وهو ما يؤكد أن نظرية تلك الشركات كانت خاطئة.

وسعت بيتكوين خسائرها لتهبط إلى حوالي 18 ألف دولار حتى صباح اليوم الأحد، قبل أن ترتد مرة أخرى حول مستوى 19 ألف دولار، حيث استمرت المخاوف بشأن مساحة النمو بعد تجميد عمليات السحب من شبكة Celsius.

ولا تزال هذه الشركات تحتفظ بعملة بيتكوين في ميزانيتها العمومية، وبدأت الخسائر غير المحققة تتراكم إلى أكثر من مليار دولار مجتمعة.

تكشف الخسائر عن أحد العوائق الكبيرة لإضافة أصول شديدة التقلب إلى الميزانية العمومية للشركات، والتي عادة ما تكون مخصصة للأصول الأكثر استقراراً مثل الدولار الأميركي والأسهم والأصول.

وفي ما يلي تقدير للخسائر غير المحققة لدى تسلا وMicroStrategy وبلوك جراء تراجعات بيتكوين.

1. بلوك

ملكية بيتكوين: 8027 وحدة

متوسط التكلفة: 27407 دولارات

الخسائر المقدرة غير المحققة: 67.5 مليون دولار

2. تسلا

حجم محفظتها: 42000 بيتكوين

متوسط التكلفة: 31620 دولاراً

الخسائر المقدرة غير المحققة: 529.2 مليون دولار

3. مايكرو استراتيجي

حجم محفظتها: 129219 بيتكوين

متوسط التكلفة: 30700 دولار

الخسائر المقدرة غير المحققة: 1.51 مليار دولار