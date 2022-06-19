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رئيس "موانئ دبي" للعربية: ميناء جدة يساعدنا على الوصول إلى أسواق جديدة

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خاص

رئيس "موانئ دبي" للعربية: ميناء جدة يساعدنا على الوصول إلى أسواق جديدة

سلطان بن سليم: لا نعاني من قيود اقتصادية ولدينا نمو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، إن موقع ميناء جدة يقع على أهم معبر يربط أميركا والبحر المتوسط وآسيا.

وأشار سليم في مقابلة مع "العربية"، إلى الفرص المتاحة في المنطقة التي تمثل نقطة وصل مع دول شرق آسيا.

وأوضح أن ميناء جدة يساعد موانئ دبي إلى الوصول لأسواق جديدة.

"موانئ" السعودية توقع اتفاقاً مع "دي بي وورلد" لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء جدة اقتصاد "موانئ" السعودية توقع اتفاقاً مع "دي بي وورلد" لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء جدة

وأضاف: "نحن لا نعاني من قيود اقتصادية بل على العكس لدينا نمو.. ونعمل على كيفية تحويل هذا النمو إلى فرص تفيد البلد".

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي أن ما يملكه ميناء جدة من إمكانيات يساعد على التعامل على كميات بضائع أكبر.

وأشار إلى أن سلاسل الإمداد تعد من الأعمال التي لم تشهد تطورا خلال الفترة الأخيرة، واتضحت هشاشتها خلال أزمة كورونا.

وحول بدء تشغيل المنطقة المتكاملة للخدمات اللوجستية في ميناء جدة، قال إن عملية البناء بدأت بالفعل ومن المتوقع أن ينتهي المقاول قريبا.

وأكد سليم أن الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية والإمارات مهم إقليميا

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