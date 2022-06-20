هل تهبط بيتكوين لمستويات متدنية جديدة؟

توقع المدير الشريك في X – Pay، الدكتور محمد عبدالمطلب، استمرار التذبذبات في سعر عملة بيتكوين، طالما استمر الوضع العالمي الحالي من ناحية ارتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وقال في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إنه من غير المتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في سعر بيتكوين بل المتوقع إعادة اختبارها مستويات أدنى مرة أخرى عند 14 ألف دولار.

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وذكر الدكتور محمد عبدالمطلب أن أدوات التمويل اللامركزي DeFi كانت في الأصل تعتمد على الأرباح من أسواق العملات المشفرة لكن الأرباح بدأت تنهار نتيجة ظروف السوق وبدأت أرباح وأصول تلك الأدوات تتعرض للمخاطرة، لكنها لن تختفي تماما بل ستواجه نوعا من الكساد وستستمر، وهذا سبب وجود رغبة شديدة في الرقابة عليها وتشريع قوانين لحماية المستثمرين.

وأضاف المدير الشريك في X – Pay، أنه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها بيتكوين عند هذه المستويات المتدنية لكنها قد ترتد مرة أخرى للارتفاع خلال السنوات القادمة، ويجب أن ينظر المستثمر عند الاستثمار في بيتكوين، فإنه معرض لخسارة كبيرة على المدى الزمني القصير ولكن على مدى 4 أو 5 سنوات ستكون العملة على ارتفاع.

وأوضح أن المشفرة أغلبها لها استخدام واضح وصريح وبعضها ليس لها استخدام واضح، وسعرها يرتفع مع ارتفاع الاستخدام، لاسيما مع وجود مشاكل كبيرة في القطاع المصرفي والعملات المشفرة تحل تلك المشاكل وتستفيد من ذلك على المدى البعيد، وتستفيد أيضاً من أنها ليست تحت سيطرة البنوك وتكاليفها وتدعم الحاجة إلى إتمام التعاملات المادية لحظياً على مستوى العالم.

صعدت بيتكوين أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 16% أمس الأحد، لتعوض خسائرها من الانخفاض الحاد يوم السبت الذي أدى إلى تراجعها إلى مستوى 17599 دولاراً.