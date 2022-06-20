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"زاد للاستشارات" للعربية: هذه العوامل دفعت السوق السعودية إلى التراجع

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خاص

"زاد للاستشارات" للعربية: هذه العوامل دفعت السوق السعودية إلى التراجع

اعتبر هبوط السوق بأكثر من 500 نقطة مؤشر على وجود تسييل كبير للمحافظ

دبي - العربية.نت

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قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن العالم يشهد في الوقت الراهن حالة من التذبذب العالي وزيادة التضخم، فضلا عن تشديد السياسة النقدية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، مشيرا إلى أن تلك العوامل تؤثر على أسواق الأسهم.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع "العربية"، أن التوقعات تشير إلى تراجع الأسواق أكثر من صعودها، لافتا في الوقت نفسه إلى ارتفاع تكاليف الإقراض بشكل كبير.

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وأوضح أن أسعار "السايبر" في السعودية وصلت إلى أكثر من 3%، ما يؤثر على تكلفة الدين للشركات، وبالتالي يضغط على أرباحها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود تسييل في محافظ بعض العملاء، بسبب انكشاف هذه المحافظ على القروض.

واعتبر الرقيب أن التراجع الكبير الذي شهدته السوق السعودية بأكثر من 500 نقطة، هو مؤشر على أن هناك تسييلا كبيرا للمحافظ من أجل تغطية المراكز بالنسبة لعملائها الذين أخذوا قروضا لتدعيم استثماراتهم في السوق السعودية.

لكن الرقيب أكد في الوقت ذاته، أن ذلك التراجع يخلق فرصا واعدة للاستثمار في أسهم شركات معينة.

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