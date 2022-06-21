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الفالح للعربية: 110 مليارات ريال حجم الاستثمارات السعودية في مصر ونستهدف زيادتها

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خاص

الفالح للعربية: 110 مليارات ريال حجم الاستثمارات السعودية في مصر ونستهدف زيادتها

الفالح: وقعنا اتفاقية لحماية صندوق الاستثمارات العامة السعودي

دبي - العربية.نت

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قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الاتفاقيات الموقعة تعكس ثقل البلدين كمركز اقتصادي في الشرق الأوسط، ما يعزز التكامل الاقتصادي بين المملكة وجمهورية مصر.

وأضاف الفالح في مقابلة مع "العربية"، أن "مصر تمثل بوابة مهمة للمملكة لربطنا بأسواق إفريقيا".

وأشار إلى أن نظام الاستثمار المصري مشجع جدا للمستثمرين الأجانب وهو فرصة للسعودية، مؤكدا أن الاتفاقيات الموقعة اليوم تعكس التنوع في الاستثمارات.

هذه أبرز الاتفاقيات الموقعة بين السعودية ومصر غداء عمل اقتصاد هذه أبرز الاتفاقيات الموقعة بين السعودية ومصر

وذكر وزير الاستثمار أن حجم الاتفاقيات الموقعة اليوم مع مصر يصل إلى 30 مليار ريال.

وكشف الفالح أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يبلغ 110 مليارات ريال.

وتابع: "واثقون من جذب استثمارات مصرية إلى السعودية قريبا.. وندعو الشركات المصرية إلى الاستثمار في المملكة".

وأفاد وزير الاستثمار: "وقعنا اتفاقية لحماية صندوق الاستثمارات العامة السعودي"، مضيفا أن استثمارات صندوق الاستثمارات في مصر ستكون بالعملة الصعبة وستؤدي إلى تدفقات أجنبية كبيرة.

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