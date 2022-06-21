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إيلون ماسك: ركود الاقتصاد الأميركي أكثر ترجيحاً في المدى القريب

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FILE - Elon Musk speaks at the SATELLITE Conference and Exhibition March 9, 2020, in Washington. Musk will participate in a meeting with employees of Twitter on Thursday, June 16, 2022, as the billionaire and social media platform continue to try to push forward on their agreed-to $44 billion acquisition. Twitter confirmed on Tuesday that the meeting will take place, but did not provide any other details about it. (AP Photo/Susan Walsh, File)
إيلون ماسك
إيلون ماسك

إيلون ماسك: ركود الاقتصاد الأميركي أكثر ترجيحاً في المدى القريب

سبق وأن قال إن لديه "شعورًا سيئًا للغاية بشأن الاقتصاد"

دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، إن الركود في الولايات المتحدة يبدو محتملًا.

وصرح ماسك في مقابلة مع جون ميكلثويت رئيس تحرير بلومبرغ نيوز على هامش منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، قائلاً: "الركود أمر لا مفر منه في مرحلة ما، وفي ما يتعلق بما إذا كان هناك ركود في المدى القريب أم لا، هذا ليس مؤكدًا، لكن يبدو أنه مرجح أكثر من عدمه".

كان أغنى شخص في العالم، قد أبلغ المديرين التنفيذيين لشركة تسلا في وقت سابق من هذا الشهر، بأن لديه "شعورًا سيئًا للغاية بشأن الاقتصاد"، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني داخلية اطلعت عليها وكالة "رويترز".

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وفي محاولة لإخماد ارتفاع تكاليف المعيشة، قام الاحتياطي الفيدرالي بتسريع حملته لتشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي مع أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ العام 1994. وقد أدى ذلك إلى خسائر جديدة في وول ستريت ورفع احتمالات حدوث ركود، مما زاد الضغط على الرئيس جو بايدن.

وكرر بايدن يوم الاثنين قوله إن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة "ليس حتميًا" بعد محادثة مع وزير الخزانة السابق لاري سمرز، الذي يرى أن هناك فرصة كبيرة، لأن تجد البلاد نفسها تكافح الركود التضخمي.

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