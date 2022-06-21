ثمن باهظ للحرب.. إعادة إعمار أوكرانيا قد تكلف تريليون يورو

قد تحتاج أوكرانيا لما يصل إلى تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) من المساعدات الخارجية، لإصلاح الأضرار التي سببها الغزو الروسي، وفقًا لرئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير.

قال هوير، الذي يدير ذراع الإقراض في الاتحاد الأوروبي: "تحدثت عن التريليون لأنني رأيت أرقامًا في الفضاء العام أعتبرها غير واقعية تمامًا عندما أنظر إلى مستوى الدمار في أوكرانيا".

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وصرح في مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت قائلاً: "على أوروبا أن تلعب الدور الأكبر في هذا الجهد"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

يأتي هذا الثمن الباهظ في وقت من المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة في بروكسل، لمناقشة خطة إعادة الإعمار الأوكرانية، ومحاولتها انضمام كييف إلى التكتل الأوروبي.

واقترحت المفوضية الأوروبية لأول مرة حزمة المساعدات الأخيرة في منتصف مايو، لتغطية جزء من الاحتياجات المالية لأوكرانيا بحوالي 5 مليارات يورو شهريًا.

يمكن لبنك الاستثمار الأوروبي أن يلعب دورًا مركزيًا في تحويل الأموال من الاتحاد الأوروبي إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وقال هوير أيضًا إنه يسعى حاليًا لإعادة تخصيص التزامات بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة مليار إلى 1.5 مليار يورو لجهود إعادة إعمار أوكرانيا. وأضاف أنه قد يحصل على الموافقة على ذلك في وقت مبكر هذا الأسبوع.