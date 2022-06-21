خاص
رئيس الوزراء المصري يعد بحل التحديات المتعلقة بالاستثمارات السعودية
مجلس "الأعمال السعودي المصري": سيتم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة قريباً
قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، إن بعض الاستثمارات السعودية تواجه تحديات في مصر، إلا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعد بحل تلك التحديات.
وأكد العامري في مقابلة مع "العربية"، أن الاستثمارات السعودية في مصر بعضها ينتظر تذليل التحديات الموجودة لدفع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
مادة اعلانية
وأشار إلى أن حجم الاتفاقيات المصرية السعودية التي وقعت اليوم تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، مضيفا: "سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض قريبا".
وأشار العامري إلى متانة العلاقة بين البلدين وخطط زيادة الاستثمارات المتبادلة بتوجيه من قيادة البلدين.
اقرأ أيضاً
-
"أنعام القابضة" توقع اتفاقية للاستحواذ على مبنى المكاتب الخاصة بـ 312 مليون ريالمنها 159.48 مليون ريال تمويل ذاتي شركات
-
سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 2.6%.. أكبر مكاسب يومية منذ أكثر من عامانتعاش معظم بورصات الخليج لكن المستثمرين يتوخون الحذر بسبب مخاوف النمو أسواق المال
-
وزير التجارة للعربية: نسعى لتوسيع نطاق المنتجات الإماراتية لتصل إلى 4 مليارات شخصالزيودي: التركيز على العديد من القطاعات من بينها الصيدلة والدفاع والغذاء والبتروكيماويات قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية