رئيس الوزراء المصري يعد بحل التحديات المتعلقة بالاستثمارات السعودية

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، إن بعض الاستثمارات السعودية تواجه تحديات في مصر، إلا أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعد بحل تلك التحديات.

وأكد العامري في مقابلة مع "العربية"، أن الاستثمارات السعودية في مصر بعضها ينتظر تذليل التحديات الموجودة لدفع تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

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وأشار إلى أن حجم الاتفاقيات المصرية السعودية التي وقعت اليوم تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، مضيفا: "سيتم تنفيذ هذه الاتفاقيات على الأرض قريبا".

وأشار العامري إلى متانة العلاقة بين البلدين وخطط زيادة الاستثمارات المتبادلة بتوجيه من قيادة البلدين.