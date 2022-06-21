رئيس دائرة التنمية الاقتصادية للعربية: إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية خلال أسبوعين
قطاع الصناعة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة
قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي محمد الشرفاء، إن قطاع الصناعة ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتبلغ قيمته نحو 85 مليار درهم، ورغم أنه رقم كبير إلا أننا نسعى للبناء عليه مع تطلعات كبيرة، وتوجد مميزات في التمويل وإطلاق مناطق صناعية ولوجستية.
وأضاف محمد الشرفاء في مقابلة مع "العربية"، على هامش المؤتمر"اصنع في الإمارات" أنه سيتم إطلاق الاستراتيجية الصناعية لأبوظبي خلال أسبوعين، وكشف سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عن خطة للوصول بقطاع الصناعة في الدولة إلى 300 مليار درهم.
وأوضح أن الإمارات توفر بيئة جذابة للاستثمارات وتستهدف استثمارات من القطاع الخاص تفوق 80 مليار درهم خلال 3 سنوات.
وقال إننا نعتزم إطلاق برامج قوية لاستقطاب المستثمرين وستعلن خلال أسبوعين.
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