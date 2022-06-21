رمز مميز يثير ذعراً جديداً في سوق العملات التشفير.. ما علاقة إيثريوم؟

تسببت عملة مشفرة جديدة مثيرة للجدل في إحداث فوضى في سوق الأصول الرقمية، لكن هذه المرة، ليست عملة مستقرة.

ويعد (Staked ether، أو stETH)، رمز من المفترض أن يساوي نفس قيمة عملة إيثر، لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم تداولها بخصم متزايد على ثاني أكبر عملة مشفرة، مما أدى إلى تأجيج نيران أزمة السيولة في سوق العملات المشفرة.

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وانخفضت stETH الجمعة الماضي إلى 0.92 إيثر، مما يعني خصماً بنسبة 8% على إيثر، وهي العملة المشفرة المبينة على شبكة إيثريوم.

لكن ما هي StETH، أو ما يمكن ترجمتها للغة العربية إلى ملتصقة إيثر؟

يمثل كل رمز stETH وحدة من إيثر التي تم "تخزينها" أو إيداعها، فيما يسمى بسلسلة الشعلة أو Beacon Chain.

وعلى الجانب الآخر، فإن إيثريوم، الشبكة التي تقوم عليها إيثر، في طور الترقية إلى إصدار جديد يهدف إلى أن يكون أسرع وأرخص في الاستخدام، فيما تعد سلسلة الشعلة هي بيئة اختبار لهذه الترقية.

ويشير مصطلح Staking، أو متلاصق إلى ممارسة يقوم فيها المستثمرون بتجميد الرموز الخاصة بهم لفترة من الوقت للمساهمة في أمان شبكة التشفير.

وفي المقابل، يحصلون على مكافآت في شكل عوائد تشبه الفائدة.

وتُعرف الآلية الكامنة وراء ذلك باسم "إثبات الحصة"، والتي تختلف عن "إثبات العمل" أو التعدين، الذي يتطلب الكثير من قوة الحوسبة - والطاقة.

وللمشاركة في ترقية إيثريوم حالياً، يتعين على المستخدمين الموافقة على تأمين 32 إيثر كحد أدنى حتى بعد ترقية الشبكة إلى معيار جديد، يُعرف باسم Ethereum 2.0.

ومع ذلك، تتيح منصة تسمى Lido Finance للمستخدمين مشاركة أي عدد من إيثر والحصول على رمز مشتق يسمى stETH، والذي يمكن بعد ذلك تداوله أو إقراضه على منصات أخرى.

ويعتبر جزءا مهما من التمويل اللامركزي، والذي يهدف إلى إعادة صياغة الخدمات المالية مثل الإقراض والتأمين باستخدام تقنية سلاسل الكتل blockchain.

ولا تعد StETH عملة مستقرة مثل تيثر أو terraUSD، وهي العملة المستقرة "الخوارزمية" التي انهارت الشهر الماضي، إنما هي أشبه بسندات إثبات الدين والتي تسمح لحاملي stETH استرداد عملاتهم المشفرة مقابل مبلغ مكافئ من إيثر بمجرد اكتمال الترقية.

فصل من إيثر

عندما انهار مشروع العملة المستقرة تيرا، بدأ سعر stETH في التداول دون إيثر، بينما كان المستثمرون يتسابقون للخروج.

وبعد شهر، بدأ مقرض العملة المشفرة Celsius في وقف عمليات السحب من الحساب، مما أدى إلى انخفاض قيمة stETH بشكل أكبر.

وتعمل Celsius مثل بنك إلى حد كبير، حيث تأخذ العملات المشفرة من المستخدمين وتقرضها إلى مؤسسات أخرى لتوليد عائد على الودائع.

وقامت الشركة بأخذ عملات إيثر المستخدمين ورهنته عبر منصة ليدو Lido لزيادة أرباحها.

وتمتلك Celsius أكثر من 400 مليون دولار من ودائع stETH، وفقاً لبيانات من موقع تحليلات DeFi Board Ape.

وما يثير الخوف الآن هو أن على Celsius أن تبيع عملات stETH، مما يؤدي إلى خسائر فادحة ومزيد من الضغط الهبوطي على الرمز المميز.

لكن حتى البيع عملياً غير متاح، إذ لن يتمكن حاملو StETh من استرداد الرموز المميزة الخاصة بهم مقابل إيثر حتى 6 إلى 12 شهراً بعد حدث يُعرف باسم "الدمج"، والذي سيكمل انتقال شبكة إيثريوم إلى التحديث الجديد من إثبات العمل إلى إثبات الحصة.

ما يضع تكلفة أكبر على هذه العملية، لأنه يعني أن المستثمرين عالقون ما لم يختاروا بيعه على منصات أخرى. وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تحويل stETH إلى إيثر باستخدام Curve، وهي خدمة تجمع الأموال معاً لتمكين التداول بشكل أسرع داخل الرموز المميزة وخارجها.

سيولة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار المشفرة Trakx.io، ريان شيا، إن مجمع السيولة الخاص بـ Curve للتبديل بين stETH وإيثر "أصبح غير متوازن تماماً"، إذ تمثل ثاني أكبر عملة مشفرة أقل من 20% من الاحتياطيات لدى منصة Curve، مما يعني أنه لن يكون هناك سيولة كافية لتلبية كل عمليات السحب.

بدورها، قالت منصة ليدو في تغريدة الأسبوع الماضي، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين بشأن الاختلاف المتزايد لرمز STETH عن قيمة إيثر: "إن عملة stETH الصادرة عن منصة Lido مدعومة بنسبة 1: 1 مع إيداعات إيثر".

وأضافت: "لا يعكس سعر الصرف بين إيثر وملتصق إيثر حجم عملة إيثر الاحتياطية على المنصة، بل يعكس سعر السوق الثانوي المتقلب".