شركة عقارات تقبل القمح والثوم كثمن لوحداتها السكنية في هذه الدولة

مع استمرار ركود العقارات في الصين، يحاول أحد المطورين إغراء المزارعين لشراء منازل من خلال قبول محاصيلهم كثمن للعقارات.

وعرضت شركة Central China Real Estate Ltd دفع ما يصل إلى 160 ألف يوان (24 ألف دولار) للمزارعين مقابل قمحهم لتعويض مدفوعات المنازل في مشروعها السكني ريفر مانشن في شانغكيو، وهي مدينة في مقاطعة خنان، وفقاً لما جاء في منشور تسويقي يوم الاثنين.

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وقبل أسابيع، عرضت قبول الثوم من المزارعين الذين يتطلعون إلى شراء منازل في مشروع آخر في مدينة كايفنغ.

وتعكس هذه الخطوة المدى الذي يرغب بعض المطورين في قطعه لجذب مشتري منازل حذرين مع تباطؤ الاقتصاد وسط معاناة الصناعة من أزمة نقدية حادة. إذ سعت شركة سنترال تشاينا، وهي الشركة السابعة والثلاثون بين أكبر شركة بناء في البلاد، مؤخراً إلى الحصول على دعم الدولة عندما وافقت الشركة الأم على بيع حصة إلى حكومة المقاطعة.

وعرضت شركة سنترال تشاينا شراء القمح بسعر 4 يوانات للكيلوغرام، وهو رقم أعلى من الرقم القياسي 3-3.1 يوان الذي اشترته شركة التخزين الحكومية الصينية للحبوب في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعد مقاطعة خنان غير الساحلية هي أكبر منطقة منتجة للقمح في الصين.

وبالمثل بالنسبة للثوم، عرضت سنترال تشاينا دفع 10 يوانات للكيلوغرام الشهر الماضي. وهذا أعلى من سعر الجملة 6.92 يوان اعتباراً من 10 يونيو، وفقاً للبيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة التجارة.