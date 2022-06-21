وزير التجارة للعربية: نسعى لتوسيع نطاق المنتجات الإماراتية لتصل إلى 4 مليارات شخص
الزيودي: التركيز على العديد من القطاعات من بينها الصيدلة والدفاع والغذاء والبتروكيماويات
أكد وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني الزيودي، أن مؤتمر "اصنع في الإمارات" يعد أساسيا لدعم التوسع والنمو بالقطاع الصناعي.
وأضاف الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر "اصنع في الإمارات"، أن الإمارات تسعى لتوسيع نطاق تواجد منتجاتها لتصل إلى 4 مليارات شخص من خلال توقيع اتفاقيات تجارية كالتي تم توقيعها مع الهند مؤخرا.
وأشار وزير التجارة إلى التركيز على العديد من القطاعات، من بينها الصيدلة والدفاع والغذاء والبتروكيماويات.
وأضاف أن استراتيجية القطاع الصناعي تستهدف نموه من 30 مليارا إلى 300 مليار درهم في السنوات المقبلة.
ولفت الزيودي إلى أن الاستراتيجية تركز على إعادة الأموال إلى الأسواق المحلية، وشراء المنتجات الإماراتية.
وقال الزيودي إن هناك العديد من المفاوضات لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول، بما يساعد على تواجد المنتجات الوطنية في هذه الأسواق، وتوسيع حجم السوق التي تغطيها المنتجات الإماراتية.
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