"الأراضي البيضاء" للعربية: نتوقع حصر أكثر من 100 مليون متر مربع ضمن المرحلة الثانية

قال رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء عبدالحميد الحماد، إن البرنامج يتحرك في مسار استراتيجي واضح ويركز كثيرا على زيادة المعروض العقاري ومكافحة العمليات الاحتكارية.

وأضاف الحماد في مقابلة مع "العربية"، أن برنامج الرسوم البيضاء أعلن عن المرحلة الثانية في مدينة الرياض وجدة والدمام والتوسع في نطاق مكة المكرمة.

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وأشار إلى أن ذلك جاء بناء على الدراسات الاقتصادية والعقارية التي تخص زيادة المعروض العقاري لتقليص الفجوة مع الطلب.

وبين الحماد أن المرحلة الثانية تركز على الأراضي المطورة داخل المدن والأراضي الخام على أطراف المدن، مضيفا: "هذه المرحلة تركز على الأراضي داخل الأحياء من 10 آلاف متر فأكثر أو ما مجموعه 10 آلاف في مخطط واحد".

وكشف أن البرنامج لا يستهدف فرض الرسوم بعينها إنما يستهدف تحفيز ملاك الأراضي لتطويرها، وضخ المزيد من المعروض العقاري في السوق.

وأوضح أنه تم حصر أكثر من 100 مليون متر مربع على مستوى مكة وجدة والدمام، وستكون خاضعة لبرنامج الرسوم في الفترة المقبلة، مضيفا: "ليس بالضرورة أن تكون هذه الأراضي خاضعة، حيث ستكون هناك فترة 6 أشهر النظامية قد تشهد بيع مجموعة من الأراضي أو عوائق على الملاك وبالتالي لا يستحق عن ذلك رسوما".