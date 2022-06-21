"طيران الإمارات" تطلب تسريع جدول تسليم "إيرباص A350".. لهذا السبب!

قالت شركة طيران الإمارات، إنها تجري محادثات لتسلم طائرات (A350)، ذات الجسم العريض التي تم طلبها من شركة إيرباص الأوروبية لتصنيع الطائرات، خلال فترة أقصر وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن تسليم طائرة (بوينغ 777X) المتأخرة.

ونظراً لأن الطائرة الأميركية ليس من المقرر أن تبدأ عمليات التسليم حتى عام 2025، فإن طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقراً لها تتطلع إلى تسريع وصول (A350) بمجرد شحن النموذج الأول من طلبية قوامها 50 طائرة، على الأرجح في أواخر صيف 2024، وفقاً لما ذكره رئيس شركة الطيران، تيم كلارك، خلال مؤتمر في العاصمة القطرية.

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وقال كلارك في إفادة خلال الاجتماع السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي في الدوحة: "نتحدث مع (إيرباص) بشأن تقليص زمن التسليم، لذلك من المحتمل أن نحصل على ما يصل إلى طائرتين في الشهر"، مضيفا: "نحاول إنجاز كل هذا في غضون عامين لالتقاط هذه السعة الكبيرة".

من جانبها، أعادت شركة بوينغ الأميركية، جدولة تسليم طائرات (777X) في أبريل إلى عام 2025، أي بعد 5 سنوات مما كان مخططا له في الأصل، وقالت إنها لن تستأنف الإنتاج حتى عام 2023.

وذكر كلارك، أن لدى طيران الإمارات الآن موعداً نهائياً مبدئياً في يوليو 2025 لتسلم (777 إكس)، والتي لديها أكثر من 100 طلب.

وكانت أكبر شركة طيران للمسافات الطويلة في العالم، طلبت الطائرة لأول مرة في عام 2013 طائرات من "بوينغ"، والتي كان من المقرر أن تبدأ في منتصف عام 2020.

قلق المحرك

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات، إنه غير مقتنع بأن هدف التسليم الجديد لـ"بوينغ" سيتم تحقيقه وأن الوضع في ما يتعلق بمحركات شركة جنرال إلكتريك للطائرة مرتبك، حيث إن التوربين لم يخضع بعد للتدقيق من طيران الإمارات، "ناهيك عن برنامج اختبار الطيران".

وأضاف كلارك أنه سيختبر شركة بوينغ بشأن الجدول الزمني المفصل في اجتماع بدبي من المقرر عقده الأسبوع المقبل.

وتابع: "أبعد من ذلك، فستكون لها تداعيات خطيرة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي غضون ذلك، اتخذت طيران الإمارات خطوات لتحديث الأسطول الحالي أثناء انتظارها للطائرات الجديدة، مع الاحتفاظ بالطائرات (777) الحالية وتزويدها بكابينة من أربع درجات، بما في ذلك عرض الدرجة الاقتصادية الجديد لشركة النقل.

وأكد كلارك أن أكبر أسطول من طائرات (A380) العملاقة في العالم سيعاد إلى الخدمة وسيظل نشطاً حتى منتصف عام 2030.