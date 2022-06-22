كيف تورط "الاحتياطي الفيدرالي" في تعميق أكبر موجة تضخم؟

فيما تواصل معدلات التضخم ارتفاعها، اتهمت شركات أميركية، البنك الاحتياطي الفيدرالي بارتكاب أخطاء ساهمت في تعميق أكبر موجة تضخم تشهدها البلاد في أكثر من 4 عقود.

في تصريحات حديثة، قال المستشار الاقتصادي السابق للرئيس دونالد ترمب، غاري كوهن، إن الشركات الأميركية تشعر بالإحباط من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب الانتظار طويلاً لمهاجمة التضخم.

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وأوضح أن الشركات تعاني من تضخم في الأجور وارتفاع تكاليف المدخلات لأكثر من عام. وأضاف: "أعتقد أن مجتمع الأعمال يشعر بخيبة أمل في أن الاحتياطي الفيدرالي قد استغرق كل الوقت للوصول إلى حقيقة ما يراه مجتمع الأعمال".

وقال كوهن، الذي شغل منصب المدير التنفيذي السابق في وول ستريت ويشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة "آي بي إم"، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "تأخر" في رفع أسعار الفائدة وانتقد البنك المركزي لمواصلة برنامجه التحفيزي لشراء السندات "في عمق هذه الدورة التضخمية". وأضاف: "لقد كانوا وراء المنحنى".

وتجاهل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في البداية التضخم في العام الماضي باعتباره "مؤقتًا"، قبل أن يعترفوا في النهاية بوجود مشكلة أكثر استمرارًا وانتشارًا.

وأشار كوهن إلى أن "مجتمع الأعمال شهد تضخمًا حقيقيًا لفترة طويلة من الزمن. ولا أعتقد أن مجتمع الأعمال اعتقد أنه كان مؤقتًا. أعتقد أنهم اعتقدوا أنه كان حقيقيًا.. ولم يعتقدوا أن هذا سيتلاشى في أي وقت قريب".

في الوقت الحالي، يلعب بنك الاحتياطي الفيدرالي لعبة اللحاق بالركب. وأعلن مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994، مما أثار شبح ارتفاع تكاليف الاقتراض في كل شيء من الرهون العقارية وقروض السيارات إلى بطاقات الائتمان.

وعندما سئل عما إذا كان رئيس مجلس الإدارة جيروم باول لا يزال الرجل المناسب لقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، قدم "كوهن" القليل من الدعم لرئيس البنك المركزي الأميركي.

وتابع: "انظر، إنه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.. إنه يقوم بعمله. يمكنك أن تجادل بأنك لا توافق على ما فعله.. أنا لا أتفق مع ما فعله.. أعتقد أنهم تأخروا عن المباراة ورفعوا المعدلات.. لكنه الرئيس".

وأشار كوهن إلى أن "باول" ليس أول رئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يواجه انتقادات إما لإبقاء الأسعار منخفضة للغاية لفترة طويلة جدًا ، أو الفشل في خفضها بالسرعة الكافية. وأضاف: "بالطبع، تفاقم التضخم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا. أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والمواد الأخرى".

وذكر أنه "من الواضح أننا شهدنا ضغوطا تضخمية العام الماضي قبل الحرب ، لكن الحرب في أوكرانيا سرعتها بوضوح".

فيما رفض الاحتياطي الفيدرالي التعليق. لكن خلال حدث نظمه "وول ستريت جورنال" في مايو الماضي، قال "باول"، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتخذ قرارات في الوقت الفعلي.

وأضاف: "إذا أعدت العرض في الصيف الماضي، فقد شهدنا ارتفاعًا حقيقيًا في التضخم بدأ في مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام الماضي، ثم انخفض التضخم شهرًا بعد شهر.. حتى نهاية الصيف.. لذلك، كنا قلقين لأننا رأينا التضخم ينتشر على نطاق أوسع، ولأننا لم نشهد تحسنًا في مشكلات سلسلة التوريد.. كانت لدينا مخاوف حقيقية".