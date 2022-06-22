"STC" للعربية: تحويل "مينا هب" إلى شركة بنهاية عام 2022
قال الرئيس التنفيذي لوحدة النواقل والمشغلين لمجموعة stc محمد العبادي، إن الشركة تعتزم تحويل "مينا هب" إلى شركة بنهاية العام.
وأضاف العبادي "مينا هب" هي مبادرة لإنشاء مركز وطني إقليمي لتوطين المحتوى، والمقصود خلق شراكات بين شركات الاتصالات وبين شركات المحتوى العالمية لتوطين المحتوى المرئي والألعاب الإلكترونية والحوسبة السحابية".
وأشار إلى أن هذه المبادرة لتوفير احتياجات المملكة، وتغذية وتوفير احتياجات الدول المجاورة من المحتوى والبيانات، مشيرا إلى أن المبادرة امتداد لدور STC كممكن رقمي، خاصة أنها "مينا هب" ستركز على البنية التحتية وتدعم دور المملكة في إنشاء مركز وطني لتوطين المحتوى سيعود بفوائد اقتصادية.
وأوضح العبادي أن إطلاق "مينا هب" كشركة قبل نهاية العام الجاري يستهدف تمكينها من عقد شراكات.
كانت stc قد أعلنت على هامش فعاليات مؤتمر LEAP الدولي في فبراير الماضي بالعاصمة الرياض، عن إطلاق مبادرة إنشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار، كتأكيد لريادة المملكة العربية السعودية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة والإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها stc كأكبر شركة الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط.
واستهدفت هذه الخطوة تمكين النمو في اقتصاد المملكة والناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين وسيربط المركز ثلاث قارات مستفيداً من الموقع الاستراتيجي للمملكة، ويعزز الاستثمار في خدمات الاتصال الدولي ومراكز البيانات، حيث سيتضمن تركيب عدد من الكابلات عالية الكفاءة لتلبية المتطلبات المستقبلية للخدمات السحابية، من خلال الاستثمار بشبكة ألياف بصرية متطورة تضمن توافر الخدمة بشكل مستمر.
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