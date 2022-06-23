.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مهلة أخيرة لحاملي الجنيه الإسترليني.. سيتم إلغاء هذه الأوراق المالية

  • الخط
الجنيه الإسترليني
الجنيه الإسترليني
عملات

مهلة أخيرة لحاملي الجنيه الإسترليني.. سيتم إلغاء هذه الأوراق المالية

بنك إنجلترا: 14.5 مليار جنيه إسترليني من الأوراق النقدية الورقية متداولة في الاقتصاد

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن بنك إنجلترا أنه سيتم سحب الأوراق النقدية من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً و50 جنيهاً إسترلينياً.

يأتي ذلك بعدما أصدر البنك المركزي البريطاني المزيد من العملات المعمرة المصنعة من مادة البوليمر.

وقال بنك إنجلترا إن الأشخاص الذين يحملون أوراقا نقدية - تبلغ قيمتها حالياً نحو 14.5 مليار جنيه إسترليني - من الأوراق القديمة لديهم 100 يوم فقط لإنفاقها أو إيداعها قبل أن تصبح عديمة القيمة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بريطانيا تفرض عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا بريطانيا تفرض عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا

وحدد البنك عدد الأوراق النقدية المتبقية في بريطانيا المطبوعة على الورق ولا تزال في أيدي الجمهور بحوالي 477 مليوناً ورقة عملة، لكنها ستتوقف عن العمل كمناقصة قانونية بعد 30 سبتمبر.

من جانبها، قالت كبيرة أمناء الخزينة في بنك إنجلترا سارة جون: "لقد تم إخراج معظم الأوراق النقدية الورقية من التداول، لكن عدداً كبيراً منها لا يزال في الاقتصاد".

بدأ البنك المركزي الطباعة على بوليمر شبيه بالبلاستيك أكثر متانة وله ميزات أمان محسّنة.

وقال بنك إنجلترا إنه لا يزال هناك 8.2 مليار جنيه إسترليني من فئة 50 جنيهاً إسترلينياً و6.3 مليار جنيه إسترليني من فئة 20 جنيهاً إسترلينياً متداولة في الاقتصاد.

وبعد 30 سبتمبر، سيتعين على الأشخاص تبادل الأوراق النقدية شخصياً في المقر الرئيسي لبنك إنجلترا في لندن في شارع Threadneedle أو عبر البريد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين أم بايدن.. من يتحمل مسؤولية أزمة الغذاء العالمية؟ بوتين أم بايدن.. من يتحمل مسؤولية أزمة الغذاء العالمية؟
اكتشف المزيد