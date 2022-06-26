إكسون موبيل: السيارات الكهربائية ستهيمن بالكامل.. وهذا مستقبل النفط!

تعتقد شركة النفط الأميركية العملاقة إكسون موبيل أن السيارات الكهربائية هي المستقبل.

وتتوقع إكسون موبيل أنه بحلول عام 2040، ستكون كل سيارة جديدة تُباع في العالم كهربائية، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي دارين وودز.

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يقارن ذلك مع 9% فقط من إجمالي مبيعات سيارات الركاب الجديدة في عام 2021، بما في ذلك السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وفقاً لشركة أبحاث السوق Canalys. هذا الرقم يزيد بنسبة 109% عن عام 2020، وفقاً لما ذكرته "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي ضوء تصميمها، قال وودز إن شركة إكسون موبيل تقوم بتقييم كيف يمكن أن يؤثر الانخفاض في مبيعات البنزين على أعمالها. وتعد Exxon Mobil واحدة من أكبر شركات الطاقة العالمية المدرجة في البورصات وهي رائدة في هذا المجال.

ويفتخر موقعها على الإنترنت بأنها أكبر شركة لتكرير وتسويق المنتجات البترولية، فضلاً عن كونها شركة للمواد الكيميائية.

وقال وودز، الذي أمضى جزءاً من حياته المهنية في الجانب الكيميائي لعمليات الشركة، إن المواد الكيميائية ستكون مفتاحاً للحفاظ على أرباح الشركة أثناء الانتقال إلى الطاقة النظيفة. ويمكن استخدام المواد البلاستيكية التي تنتجها شركة إكسون موبيل في تصنيع السيارات الكهربائية.

وتوقعت حسابات شركة النفط العملاقة أن الطلب على النفط في عام 2040 سيكون معادلاً لما يحتاجه العالم في 2013 أو 2014. وأوضح وودز، أن الشركة كانت لا تزال تحقق أرباحاً في ذلك الوقت.

بدا وودز غير منزعج من التنبؤ، قائلاً: "هذا التغيير لن يؤدي إلى نجاح أو كسر هذا العمل أو هذه الصناعة بصراحة تامة".