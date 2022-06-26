تطبيق أول تعريفة لشحن السيارات الكهربائية في مصر.. بهذا الموعد

أعلنت شركة إنفنيتي العاملة بمجال حلول الطاقة المتجددة، بدء تطبيق تعريفة شحن السيارات الكهربائية في جميع محطات الشحن في مصر، اعتبارًا من 28 يونيو 2022.

وأضافت الشركة أن العملاء سيتمكنون من شحن سياراتهم بالتيار المتردد مقابل 1.89 جنيه مصري لكل كيلووات ساعة، و3.75 جنيه لكل كيلووات ساعة لشحن التيار المستمر.

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جدير بالذكر أن شركة إنفنيتي تمتلك أكبر شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية والتي تضم أكثر من 90 محطة وبها أكثر من 300 نقطة شحن تتواجد في جميع طرق السفر الرئيسية في كل من القاهرة والإسكندرية والغردقة والإسماعيلية والعين السخنة وغيرها الكثير.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي سولار هشام الجمل، إن الشركة بدأت أعمالها قبل 3 سنوات في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر.

وأضاف الجمل في مقابلة مع "العربية" أن البنية التحتية التي تخدم السيارات الكهربائية عامل أساسي لتشجيع المشترين على اقتناء سيارة كهربائية.

وأوضح أن 70% من شواحن الطاقة الكهربائية حول العالم موجودة داخل البيوت لكن 30% تستطيع الشحن على الطرق السريعة أو داخل المدن.

وأفاد الجمل بأن الشركة تمتلك حاليا أكثر من 100 محطة شحن موجودة على الطرق السريعة تصل إلى الغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة بجانب المحطات داخل المدن.

وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة تأمل أن تتوسع في محطات الشحن لتصل إلى 200 محطة في العام الحالي، ثم إلى 300 محطة في العام القادم، تكون موجودة في محطات بنزين ومجمعات سكنية ومولات تجارية.

وكشف الجمل أن "إنفنيتي" هي الشركة الوحيدة في مصر والتي تقدم خدمات شحن السيارات الكهربائية، مشيرا إلى حصول الشركة على أول ترخيص لها في أبريل الماضي بإنشاء محطات الطاقة الكهربائية.

وبين الجمل أن هناك شركتين تسعيان للحصول على تراخيص للعمل في نفس القطاع، بما يزيد المنافسة داخل السوق.

وأشار إلى أن وزارة الكهرباء المصرية أصدرت تعريفة تحدد قيمة شحن السيارات الكهربائية في مصر، كاشفا أن التعريفة تحدد قيمة التيار المتردد، والمستمر.

وأشار إلى هناك شواحن AC تشحن السيارة ببطء في مدة تصل إلى 4 ساعات، وتقدر التعريفة في هذه الخدمة 189 قرشا لكل كيلو وات.

أما شواحن DC فإنها تشحن السيارة في 15 دقيقة، وتتواجد غالبية هذه الشواحن على الطرق السريعة، وتصل تكلفة الكيلو وات الوحد نحو 3.75 جنيه.

وتابع: "تكلفة الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية تنخفض 60% عن تكلفة الوقود للسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين".

ويرى الجمل أن قيمة التعرفة الجديدة جاذبة جدا للمواطن، متوقعا أن يتجه المواطنين لاقتناء السيارات الكهربائية مع ارتفاع أسعار الوقود التقليدي.