مرارة العيش تصل إلى أفواه الأتراك.. أسعار السكر ترتفع 67%

رفعت شركة تركسيكر التركية لصناعة السكر التي تديرها الدولة سعر السكر المحبب بنسبة 67% إلى 13 ليرة (77 سنتاً) للكيلوغرام لبعض أسواق الخصم – أماكن بيع السكر المدعوم، حسبما أفادت بلومبرغ إتش تي، نقلاً عن بيان للشركة.

فيما رفعت الشركة السعر بالنسبة للعملاء الآخرين بنسبة 36.4% إلى 15 ليرة للكيلوغرام.

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وتدخل الزيادات، التي أعقبت رفع الأسعار من قبل شركة تركسيكر في نهاية مارس، حيز التنفيذ في 27 يونيو. وكلا الفئتين السعريتين مستثناة من ضريبة القيمة المضافة.

وتلقي أزمة غلاء المعيشة التي شهدت ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ربع قرن بثقلها على شعبية الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، والسياسة النقدية المتساهلة، وانخفاض قيمة العملة المحلية إلى قفزة واسعة النطاق في أسعار المستهلك في تركيا. كما وصل مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 73.5% في مايو، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 92%.

ويمثل السكر المحبب 0.3% من سلة أسعار المستهلك، ولكنه مادة خام مهمة للعديد من العناصر في فئة الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي تشكل ربع مقياس التضخم.

وتسمح تركيا باستيراد 400 ألف طن من السكر بدون ضريبة جمركية.