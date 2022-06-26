هل تواصل الأسواق العالمية الارتداد للأعلى؟

قال كبير استراتيجيي الأسواق في Exness وائل مكارم، إن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية شهدت تراجعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، وسجلت بعض الشركات انخفاضا بنسبة 50% عن القمم السعرية التي حققتها.

وأوضح مكارم، في مقابلة مع "العربية"، أن انخفاض أسعار الأسهم المغري شجع المستثمرين على الدخول فيها، وسط توقعات إيجابية للقطاعات التي تعمل بها هذه الشركات.

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وأفاد مكارم أن الأسواق بدأت تسعر قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس وليس 75 نقطة.

وتابع: "بعض الأسواق مازالت تسعر 75 نقطة رفعا للفائدة إلا أن خفض التوقعات إلى 50 نقطة يعتمد على مدى انخفاض أسعار السلع لاسيما النفط، مما يساعد في تباطؤ وتيرة التضخم خلال شهري يونيو ويوليو، وبالتالي يدعم زيادة أقل للفائدة في الاجتماع المقبل للفيدرالي".

ويرى مكارم أن ارتداد الأسواق للأعلى قد يتعزز في حال استمرار انخفاض الأسعار مع تراجع التضخم يتبعهما تشديد أقل للسياسات النقدية.