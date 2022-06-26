.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"ويز إير" للعربية: سنقدم خدمات طيران اقتصادي لوجهات سعودية جديدة

  • الخط
خاص

"ويز إير" للعربية: سنقدم خدمات طيران اقتصادي لوجهات سعودية جديدة

الشركة ترى أن هناك الكثير من الإمكانات التي توفرها السعودية في إطار رؤية 2030

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال رئيس مجلس إدارة شركة ويز إير، روبرت كاري، في مقابلة مع "العربية"، إن توقيع الاتفاقية بين شركته ووزارتي الاستثمار والسياحة في السعودية يعكس اهتمام الشركة بقطاع الطيران في المملكة، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة التي توفرها هذه السوق.

وأضاف أن الشركة ترى أن هناك الكثير من الإمكانات التي توفرها السعودية في إطار رؤية 2030.

وقال "سنطلق أول خدمة بين الدمام وفيينا وروما وأبوظبي من المملكة، وسنواصل استكشاف الإمكانات مع وزارتي السياحة والاستثمار في المملكة، وسنقدم خدمات طيران اقتصادي بأسعار منخفضة إلى وجهات جديدة للسعودية".

وفيما يتعلق بجائحة كورونا قال كاري إن جائحة كوفيد غيرت كثيرا في أنماط السفر في المنطقة، وأن المسافرين يتجهون للناقلات الاقتصادية نتيجة لارتفاع الأسعار.

وأكد الطلب على السفر على ناقلات ويز إير عاد أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب مساعدات السعودية لمنكوبي زلزال أفغانستان في الوقت المناسب
اكتشف المزيد