"ويز إير" للعربية: سنقدم خدمات طيران اقتصادي لوجهات سعودية جديدة

قال رئيس مجلس إدارة شركة ويز إير، روبرت كاري، في مقابلة مع "العربية"، إن توقيع الاتفاقية بين شركته ووزارتي الاستثمار والسياحة في السعودية يعكس اهتمام الشركة بقطاع الطيران في المملكة، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة التي توفرها هذه السوق.

وأضاف أن الشركة ترى أن هناك الكثير من الإمكانات التي توفرها السعودية في إطار رؤية 2030.

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وقال "سنطلق أول خدمة بين الدمام وفيينا وروما وأبوظبي من المملكة، وسنواصل استكشاف الإمكانات مع وزارتي السياحة والاستثمار في المملكة، وسنقدم خدمات طيران اقتصادي بأسعار منخفضة إلى وجهات جديدة للسعودية".

وفيما يتعلق بجائحة كورونا قال كاري إن جائحة كوفيد غيرت كثيرا في أنماط السفر في المنطقة، وأن المسافرين يتجهون للناقلات الاقتصادية نتيجة لارتفاع الأسعار.

وأكد الطلب على السفر على ناقلات ويز إير عاد أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.