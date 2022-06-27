الشركات الناشئة في المنطقة تجمع 176 مليون دولار خلال مايو الماضي

جمعت الشركات الناشئة في المنطقة استثمارات بـ 176 مليون دولار في الشهر الماضي عبر 42 صفقة قيمة هذه الاستثمارات أقل بنحو 40% عن أبريل ولكن أكثر بـ 63% عن مايو 2021.

يرى الخبراء أن هذا التراجع عن الربع الأول قد يكون حالة من الترقب أو الحذر لدراسة الأسواق في ظل ركود محتمل.

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وتصدرت الاستثمارات الجريئة في مصر القائمة عبر 11 صفقة بـ 81 مليون دولار أكبر هذه الصفقات كانت من نصيب تطبيق التكنولوجيا المالية Paymob الذي حصل على 50 مليون دولار في جولة من الفئة B.

وأتت السعودية في المرتبة الثانية حيث جمعت الشركات الناشئة استثمارات بـ 46 مليون دولارعبر 9 صفقات أكبرها جولة لصالح بوابة الدفع الإلكتروني Hyperpay بقيمة 36.7 مليون دولار بقيادة Mastercard تليها الشركات الناشئة في الإمارات التي جمعت 45 مليون دولار عبر 8 صفقات.

ولسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء ضخت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC استثمارات في صندوق إقراض عالمي متخصص يديرهPartners for Growth أحد مديري الصناديق الدوليين الذين يقدمون أدوات دين أو إقراض للشركات الناشئة عالية النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة وهو شريك أيضاً لـSilicon Valley Bank.