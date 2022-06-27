"كابيتال للاستثمارات": ضخ "ساما" 50 مليار ريال في البنوك يعزز السيولة الاستثمارية

قال رئيس الاستثمار في شركة كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن ضخ البنك المركزي السعودي "ساما" نحو 50 مليار ريال على شكل ودائع طويلة الأجل لدى البنوك التجارية، يعد خطوة إيجابية جاءت في وقتها ومكانها الصحيحين لتعزيز سيولة القطاع المصرفي.

وأضاف جمعة في مقابلة مع "العربية"، أن السيولة الجديدة ستنقلها البنوك بدورها إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، خصوصا وأن السعودية تتمتع باقتصاد متين مدعوم بأسعار نفط عالية، وبالتالي فإنه من الخطأ عدم دخول تلك السيولة إلى الاقتصاد، مشيرا إلى أن تلك السيولة ستتجه نحو الاستثمار، وليس نحو الاستهلاك.

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وبيّن أن السوق أصبحت سوقا لأسهم انتقائية، متسائلا هل سيبقى الطلب على الإقراض في ظل أسعار الفائدة المرتفعة؟

وعن اكتتاب مجموعة تيكوم، قال جمعة، إن المجموعة تمثل انعكاسا لاقتصاد في دبي، لافتا إلى أن القطاعات التي تخدمها المجموعة لاتزال في طور النمو، كما أنها لاتزال تجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن تقييم المجموعة خلال الفترة المقبلة، يعتمد على قدرة دبي نفسها لاستقطاب أعمال واستثمارات جديدة، في ظل المنافسة الموجودة.

وذكر رئيس الاستثمار في شركة كابيتال للاستثمارات، أن هناك عوامل عدة تتحكم بالأسواق والأسعار، أهمها سعر الخصم للفوائد، مشيرا إلى أن طرح "تيكوم" جاء بأسعار فائدة مرتفعة.

ورأى أن دبي تشارك المستثمرين باقتصادها الحقيقي، معتبرا أن ذلك إيجابيا.