أكثر أعمال توم كروز نجاحاً.. إيرادات "مافريك" تتخطى مليار دولار في دور العرض
مبيعات تذاكر السينما تتضاعفت 3 مرات خلال 2022 عن العام الماضي
تخطت إيرادات فيلم "توب جن: مافريك" Top Gun: Maverick مليار دولار من مبيعات التذاكر العالمية، وفقاً لشركة الإنتاج Paramount Pictures، ليصبح الفيلم الأكثر ربحاً على الإطلاق للممثل الأميركي توم كروز، كما يمثل أفضل عام لـ باراماونت منذ عام 2014.
وقالت باراماونت يوم الاثنين في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الفيلم حقق أكثر من 520 مليون دولار في أميركا الشمالية وأكثر من 486 مليون دولار دولياً.
الفيلم الذي تم إنتاجه وتمويله بشكل مشترك بين باراماونت مع Skydance Media، كان الفيلم الوحيد الذي تجاوز التوقعات في نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لـ بلومبرغ إنتيلجينس، التي تتوقع أن يتباطأ إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع التضخم.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، تضاعفت مبيعات التذاكر في أميركا الشمالية لجميع الأفلام بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 3.6 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.
ولا تزال الإيرادات تعادل ثلث مستويات عام 2019، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
-
"نزاهة" تحقق مع 171 متهماً وتوقف موظفين في عدة وزاراتعبر 4672 جولة رقابية خلال شهر ذي القعدة اقتصاد
-
مسؤولون: زعماء مجموعة السبع يتفقون على بحث تقييد أسعار الطاقة الروسيةبما يشمل تحديد حد أقصى محتمل لأسعار النفط والغاز طاقة
-
"موديز" تؤكد تخلّف روسيا عن سداد ديونها الخارجيةبعد تأكيد عدم تلقي أصحاب السندات دفعات فوائد قدرها 100 مليون دولار اقتصاد