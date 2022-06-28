الصين تخفف قيود كورونا للمسافرين الدوليين.. هذه تفاصيل الخطة الجديدة

أنهت الصين إجراءات فترة الحجر الصحي للمسافرين الدوليين يوم الثلاثاء، في خطوة كبيرة نحو تخفيف ضوابط كوفيد التي استمرت لأكثر من عامين.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن المسافرين الأجانب سيحتاجون فقط إلى الحجر الصحي في منشأة مركزية، مثل فندق، لمدة 7 أيام عند وصولهم إلى الصين. وقالت اللجنة إن المسافرين سيحتاجون إلى قضاء 3 أيام إضافية في المنزل قبل أن يتمكنوا من الخروج من المنزل.

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في السابق، كان على الوافدين من الخارج إلى الصين قضاء 14 إلى 21 يوماً في الحجر الصحي المركزي، اعتماداً على مدينة الدخول والوجهة داخل البلد.

وذكر البيان أيضاً أنه داخل الصين، سيحتاج المخالطون عن قرب لحالات كوفيد المؤكدة أيضاً إلى قضاء 7 أيام في الحجر الصحي المركزي، تليها 3 أيام من المراقبة الصحية في المنزل.

ويقارن ذلك، مع فترة تصل إلى 14 يوما على الأقل في العزل.

وتأتي الإجراءات الجديدة بعد تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 في الصين أمس الاثنين - في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية - و21 حالة بدون أعراض. فيما لم تعلن مدينتا بكين وشنغهاي عن أي شيء في أي من الفئتين.

وفي الأشهر القليلة الماضية، بدأت بعض المدن في تقليل مدة العزلة الإلزامية.

وبدأت الصين في تشديد إجراءات الدخول للقادمين من الخارج في أواخر مارس 2020، مع سيطرة فيروس كورونا محلياً وانتشاره السريع في الخارج.

وظهر فيروس كوفيد-19 لأول مرة في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية.