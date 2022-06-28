شركات الشيكات البيضاء تخسر نصف قيمتها.. شهية المستثمرين تتلاشى

أصبحت شركات الشيكات البيضاء أو SPACs، التي كانت أهم أبواب دخول الشركات إلى بورصة وول ستريت، واحدة من أكثر الأدوات المبغوضة هذا العام.

يأتي ذلك، بعدما انخفض مؤشر CNBC SPAC Post Deal الخاص بالملكية، والذي يتألف من شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، التي أكملت عمليات الاندماج وأخذت شركاتها المستهدفة للاكتتاب العام، ما يقرب من 50% هذا العام.

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وكانت خسائرها أكثر من ضعف الانخفاض في مؤشر S&P 500 في عام 2022.

وتضاءلت الشهية الاستثمارية للشركات في مراحل النمو المبكرة، وأسهم المضاربة التي لديها سجل منخفض من الأرباح بسبب ارتفاع معدلات وتقلبات السوق.

من جانبه، قال كبير محللي الاستثمار البديل العالمي في ويلز فارغو، جيمس سويتمان: "نعتقد أن SPACs ستحتاج إلى مواصلة التطور من أجل التغلب على التحديات".

وأضاف أن "التقلبات العامة للسوق في عام 2022 وبيئة السوق غير المؤكدة التي أدت إلى خسائر في الأسواق العامة، قللت أيضاً من الحماس للشركات الفارغة".

وتقوم شركات SPAC أو شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص، بجمع رأس المال في الاكتتاب العام الأولي واستخدام الأموال النقدية للاندماج مع شركة خاصة وطرحها للجمهور، عادةً في غضون عامين.

وشهد العام الجاري إلغاء بعض الصفقات البارزة نظراً لظروف السوق غير المواتية، بما في ذلك صفقة SeatGeek بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة RedBall Acquisition Corp.