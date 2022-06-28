نسبة القروض العقارية في السعودية ليست "مقلقة".. لهذا السبب
GIB Capital: المركزي السعودي لديه أدواته المالية للحفاظ على مستويات السيولة المحلية
قال رئيس المشورة في GIB Capital عبدالله الحامد، إن البنوك السعودية ليس لديها أي مشكلة في السيولة، موضحا أن البنك المركزي قام باستخدام سياساته لتقليل الضغط قصير الأجل وسط زيادة الطلب على القروض.
وأضاف الحامد، في مقابلة مع "العربية"، أن نفس الإجراء تم أثناء أزمة كورونا، مما ساعد في جعل السيولة متاحة لدى البنوك.
أوضح أنه لدى البنك المركزي الكثير من الأدوات لجعل السيولة متاحة لدى البنوك المحلية.
وذكر أن ارتفاع نسبة القروض العقارية في السوق السعودية ليس "مخيفا"، في ظل وجود برنامج تقوده الحكومة لرفع نسبة التملك بشكل عام للمواطنين بأكثر من 60%.
وأفاد الحامد، بأن البنوك لا تقرض لقطاع واحد بعينه، إنما تنوع محفظة القروض بين قطاع صناعي أو تجاري أو الأفراد أو القطاع السكني.
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