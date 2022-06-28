"العقارية السعودية" للعربية: سداد قروض بـ1.1 مليار ريال نهاية يوليو

قال الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، إن سداد القرض الذي حصلت عليه الشركة من بنك الرياض، يعد جزءا من خطة استراتيجية للشركة تهدف إلى إعادة هيكلة رأس المال والقروض الخاصة بها.

وأضاف العلوان في مقابلة مع "العربية"، أن قروض الشركة كانت تصل إلى 4.5 مليار ريال لعدد من الجهات والبنوك، لذلك رأى مجلس الإدارة إعادة هيكلة رأس المال والقروض بما يساعد الشركة على تحقيق خطتها الاستراتيجية للسنوات الـ5 المقبلة.

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وأوضح أنه "ليكون مستوى القروض إلى رأس المال مناسب للانطلاق في المشاريع القادمة، خططنا مسبقا لسداد جزء من القرض اليوم المستخدم، وجزء من استخدامات رأس المال خلال الفترة الماضية، لا سيما أننا اليوم نشهد ارتفاع أسعار الفائدة"، مشيرا إلى أن كل قروض الشركة مرتبطة بـ"السايبور" مع هامش ربح للبنوك.

وذكر العلوان، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا واضحا في أسعار "السايبور"، ولذلك بدأت الشركة منذ 3 أشهر دراسة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الحالي والمستقبلي، والمتوقع أن يصل إلى 125 نقطة أساس.

وبيّن أنه مع "ارتفاع قروض الشركة، فإنه كان هناك هدف لتخفيض القروض لتتناسب مع رأس المال وهو لا يعني عدم الاقتراض مستقبلاً، لكنه سيكون اقتراضا موجها للمشاريع حسب احتياجات الشركة".

ولفت إلى أنه في بداية السنة كانت قروض الشركة 4.5 مليار الريال، موضحا أنه تم سداد 170 مليون ريال لقرض وزارة المالية، فيما تم التسديد لبنك الرياض اليوم بمبلغ 535 مليون ريال، بينما الشهر المقبل سيتم تسديد قرض تجسيري لبنك الجزيرة بقيمة 380 مليون ريال.

وقال العلوان، إنه "في نهاية يوليو المقبل، سنسدد ما مجموعه 1.1 مليار ريال، بالتالي تنخفض القروض إلى نحو 3.2 مليار ريال، وهو حجم جيد مقارنة بالمستهدف في البداية".

وأشار إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع "لوشن العقارية" من ضمن الخطة الاستراتيجية بالاستثمار في القطاع السكني، مبينا أن له توجهين في الشركة، هما المشاريع على أراضي مملوكة للشركة أو المشاريع الكبرى للإسكان.

وأضاف العلوان أن مشروع لوشن، كان مستهدفا لتخصصه في الإسكان، حيث لدى الشركة مواقع مميزة.